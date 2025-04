MutterSein im bayerischen Schulsystem

Im deutschen Schulsystem knirscht es gewaltig, Lehrer*innenmangel, marode Gebäude, fehlende digitale Ausstattung einschließlich der nötigen Fortbildungen, veraltete Lehrpläne, zu oft veraltete Unterrichtsmethoden, die Liste ist beliebig fortsetzbar.

In Deutschland existiert Schulpflicht, das impliziert die Pflicht des Staates, hier der Bundesländer, für eine die Kinder und Jugendlichen fördernde Lernumgebung zu sorgen, sie fit für die Zukunft zu machen.

Allerdings muss im Augenblick die vielerorts fehlende Unterstützung in der Schule von den Eltern aufgefangen werden und da sind meistens die Mütter gefragt und das zusätzlich zu ihrer eigenen Berufstätigkeit

Zu diesem Problemfeld hören wir zuerst zwei Mütter, die selbst eine pädagogische Ausbildung besitzen, Vroni leitet eine Waldkindergarten und Helan steht kurz vor ihrer Abschussprüfung als Kinderpflegerin, danach zwei, die sich in Vereinen organisieren, um auf Missstände und Verbesserungsmöglichkeiten im bayerischen Schulsystem aufmerksam zu machen, Christine Lindner von „Eine Schule für alle“ und Daniela vom bayerischen Elternverband.

Das letzte Wort in dieser Sendung haben natürlich die Kinder.

Ein Beitrag von Beate Stoelzel in der BLM-Förderreihe „Frauen im 21zigsten Jahrhundert, zwischen Beruf und Care-Arbeit“