Kleidertausch in München und bundesweit

Es ist überfällig: wir müssen über Kleidung sprechen. Und zwar gleichgültig, ob ihr euch für Mode interessiert oder nicht. Unsere schnelllebige Kleidung, die wir auf einschlägigen Onlineportalen und in unseren Fußgängerzonen finden, ist schädlich. Für die Umwelt, für die Menschen, die sie herstellen, für uns, die sie kaufen. Franziska und Anna wollen dem nicht mehr tatenlos zusehen. Denn sie mögen Mode, aber nicht zu diesen Bedingungen, wie wir sie gerade vorfinden. Was Franziska und Anna tun? Sie haben das Portal kleidertausch.de ins Leben gerufen. Was man darauf findet, erzählt uns Franziska gleich. Doch zunächst wollten wir von ihr wissen: was ist das Problem mit der Mode und der Kleidung?

Mehr infos auf www.kleidertausch.de