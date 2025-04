Aktivistinnen im Einsatz für Frauenrechte

Die Radiosendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit „Im Einsatz für Frauenrechte“, stellt drei engagierte Aktivistinnen vor, die sich für Frauen-/Menschenrechte einsetzen:

Olga Karach ist eine belarussische Menschenrechtsaktivistin und Leiterin der Organisation Our House. Sie unterstützt Kriegsdienstverweigerer aus Belarus und wurde 2024 für den Friedensnobelpreis nominiert. Wegen ihres Engagements wurde sie vom Lukaschenko-Regime als Terroristin eingestuft und in Abwesenheit zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt.

Maryam Shirinsokhan, Vorsitzende von woman.live.freedom.munich.e.V. und Mitglied der WILPF, engagiert sich für Frauenrechte im Iran und in der Diaspora. Sie ist eines der Münchner Gesichter der iranischen Revolution.

Lida Zarif, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Afghanische Frauen in München e.V., floh nach der ersten Taliban-Machtübernahme aus Afghanistan und setzt sich seither unermüdlich für die Rechte afghanischer Frauen in Deutschland ein. Sie arbeitet bei Refugio München, wo sie geflüchtete Frauen begleitet, die Gewalt, Verfolgung oder Krieg überlebt haben.

Die Sendung beleuchtet Motivation, Widerstand und transnationales Engagement von Frauenrechtlerinnen.

Sendung der IFFF vom 28.03.2025 – Länge: 39:56 Min.