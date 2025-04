Alles was… die Gesellschaft vorantreibt

Was genau sind eigentlich soziale Innovationen – und warum brauchen wir sie heute mehr denn je? In der Sendung „Alles was…“ am 10.04. um 20 Uhr gehen wir spannenden Fragen nach: Wann sind soziale Innovationen notwendig, wer treibt sie voran, und welche Lösungen brauchen wir angesichts gesellschaftlicher Spaltung, wachsender Ungleichheit oder ökologischer Krisen? Wir blicken auf historische Meilensteine, aktuelle Herausforderungen und die Rolle von Politik und Zivilgesellschaft. Und natürlich fragen wir auch: Was kann jede:r von uns tun, um soziale Veränderung mitzugestalten?

Also schaltet ein, am Donnerstag, den 10.04.25 um 20 Uhr (UKW/DAB+/Livestream) oder am Freitag den 11.04. um 05 und um 14 Uhr (DAB+/Livestream) oder Samstag, 12.04, 12 Uhr im Livestream.