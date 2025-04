Das Westend ist wohl eines der lebendigsten Viertel von München. Grund genug, den Stadtteil in den nächsten Monaten in loser Folge etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir schauen dabei vor allem auf Wohnen, Kultur, Kleingewerbe und Gastronomie. Heute starten wir die Reihe mit dem „Open Westend“ wo am letzten Wochenende die Kultur ihren großen Auftritt hatte.

Westend-Perspektiven. Folge 1 – Sendung vom 08.04.2025. Länge: 13:10 Min.