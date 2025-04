put the needle in the groove!!! – und das ohr an den äther!!!

aufhorchen! – neue schallplatten

Diesen Dienstag, 15.4. / 16.oo – 17.oo uhr auf UKW

auf DAB+ und Livestream am Mittwoch, 16.4. um 01:00 und um 08:00

Sendung von michael niggel mit

the devils – the devil`s got it

greentea peng – tell dem it`s sunny

a bunch of birds – same

pigs x 7 – death hilarious