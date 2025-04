„Die Stadt gehört allen!“ – gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung

In einer Großstadt werden so manche Kämpfe ausgefochten. Der größte dürfte der Kampf um Freiräume sein. Wohnraum? Zu wenig, zu teuer. Nicht kommerzielle Kulturflächen? Hart erkämpft und ständig auf der Kippe. Raum für Fußgänger und Radfahrer im Straßenverkehr? Lebensbedrohlich wenig. So ließe sich diese Liste beliebig weiter führen. Neben vielen Akteuren in diesem Kampf um die Stadt gibt es ein wichtiges Bündnis für die engagierte Zivilgesellschaft: das Bündnis Freiräumen München. Die Bündnispartner wollen sich die Stadt zurückerobern und für alle öffnen: „öffentlicher Luxus für alle!“, lautet die Parole.



„Die Stadt gehört allen!“ Unter diesem Motto lud am Samstag Nachmittag das Bündnis ein zu Kundgebung, Tanzdemo und Leerstands-Spaziergang. Die Demo startete Gärtnerplatz. Sie hören nun kurze Ausschnitte aus der Veranstaltung. Nachdem Ramona vom Bündnis die Aktion vorgestellt hatte, hören wir nach einem Musikbreak eine Stimme aus dem Off.

Bündnis Freiräumen. Magazin vom 14.04.2025. Länge: 2:40 Min.

Eine der ersten Rednerinnen war Fina Vilgertshofer vom Münchner Forum. Die Organisation setzt sich ein für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. Es werden neue Ideen diskutiert und ungewöhnliche Wege aufgezeigt. So werden kontroverse Themen in und um München in die Öffentlichkeit getragen.

Münchner Forum. Magazin vom 14.04.2025. Länge: 3:18 Min.

Zum Abschluss hören Sie noch Paule vom Stattpark Olga.

Der Park stellt sich folgendermaßen vor: Das Leben im Wagen ist eine andere Wohnkultur. Uns geht es darum, ein Gegenpol in der Welt des Konsums zu sein. Auch, oder gerade weil wir in der Stadt wohnen, treten wir für einen bewussten Umgang mit Ressourcen ein, beispielsweise durch die Nutzung von Solarstrom und Regenwasser. Wir beleben Brachflächen und schaffen somit einen Freiraum auf einer ansonsten »toten« Fläche, was auch städtebauliche Denkanstöße gibt.