Interviewpartner*innen zur Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ gesucht!

Die Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ umgesetzt vom Kompetenznetz Einsamkeit findet wieder Ende Mai 2025 statt.

In unserer Sendereihe bei Radio LORA München „Allein, allein – Das muss nicht sein“ wollen wir zeigen, was alles Tolles in dieser Aktionswoche auch in München stattfindet.



➡️ Bist du Veranstalter einer Aktion in München, möchtest darüber sprechen und darauf aufmerksam machen?

Dann bist du bei Radio LORA München genau richtig!

Melde dich bei uns bis spätestens Mittwoch, den 07 Mai 2025 und wir machen dazu ein tolles Interview! Erreichbar sind wir entweder per Mail unter oeffentlichkeitsarbeit@lora924.de oder per PN auf Instagram.



Einsamkeit soll nicht mehr in der Ecke schmoren, wir machen darauf aufmerksam und ermöglichen Gemeinschaft und Verbundenheit!