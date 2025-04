Eine Reise in die musikalische Welt der peruanischen Sänger-Liederschreiber: Julio Humala

Interview: Donnerstag, 17. April 2025, 22:10 Uhr

Redaktion: Bajo el Cielo de América Latina

Julio Humala, einer der größten Vertreter der Ayacuchana-Musik, hat sein Leben der Kunst gewidmet und durch seine Lieder die tiefsten Emotionen seines Landes und seines sozialen Kontexts übertragen. Seit seiner Kindheit in Coracora (Ayacucho) wurde seine Leidenschaft für Musik aus einem Haus geboren, in dem der Klang von Harfe und Geige zum heutigen Tag gehörte. Sein Weg zur Musik war jedoch nicht einfach. Obwohl seine Familie die Disziplin und das einfache Leben auf dem Land schätzte, erkannte sein Onkel, ein Gitarrenliebhaber, sein Talent von klein auf und ermutigte ihn, seiner Berufung zu folgen. Unter den Einschränkungen seines Vaters, der den Musiker mit Misstrauen sah, begann Humala seine Liebe zu Instrumenten und traditioneller Musik zu schmieden. Als er älter wurde, wandte sich sein Leben ernsthaft der Musikwelt zu. Dort vertiefte sich seine Leidenschaft für die Musik und wo er zusammen mit seinem Bruder das Duo José Maria Arguedas gründete, eine Gruppe, die sich von den traditionellen Strukturen des Huayno entfernen würde, um einen sozial- und humanistischeren Look der Andenmusik zu bieten.

Die Inspiration hinter seinen Kompositionen konzentriert sich nicht nur auf die Liebe, sondern ist auch von seiner scharfen Beobachtung der sozialen Realität geprägt.

„Die Lieder müssen widerspiegeln, was in unseren Völkern passiert, nicht nur Liebe, sondern auch die Konflikte, Kämpfe und Hoffnungen unseres Volkes“, sagt Humala.

Im Laufe seiner Karriere hat sich seine Musik mit Themen wie sozialer Ungerechtigkeit und den Kämpfen der Völker befasst, nach dem Vermächtnis anderer Künstler, die sich ihrer Zeit verschrieben haben, wie Pablo Neruda und César Vallejo.

Sein Album El Loco ist ein klares Beispiel für diese Vision. In dieser Arbeit erforschten Themen wie „The Farewell und The Dream Was He“ menschliche Emotionen durch einen kritischen und tiefen Blick, ohne den Wert der Liebe und Schönheit des Menschen zu vernachlässigen. Diese soziale Sensibilität, die ihn zu Zensur und Ablehnungen geführt hat, hat sein Engagement für Musik als Werkzeug der Reflexion und Veränderung nicht verlangsamt.

Es sei wichtig, unsere Wurzeln zu betrachten, aber es sei auch notwendig, etwas Neues und Poetisches beizutragen, sagt er.