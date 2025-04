Verbotene Pestizide – hier produziert, exportiert und auf Lebensmitteln wieder importiert

In Deutschland sind viele Pflanzengifte verboten. Man könnte denken, dass unsere Nahrungsmittel heute viel weniger schädliche Stoffe enthalten als früher, als noch zum Beispiel DDT verwendet wurde. Aber ist das wirklich so? Kann man sich sicher fühlen, nur weil die EU viele Stoffe verbietet? Leider werden einige Pestizide immer noch hergestellt und in andere Länder exportiert. Durch den sogenannten Bumerang-Effekt kommen diese Pestizide wieder in unsere Nahrung.

Ludwig Essig vom Umweltinstitut München erklärt, wie verbotene Pestizide, die in Deutschland produziert werden, über Lebensmittel wieder in unseren Supermärkten landen.