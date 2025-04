Lieder mit Personalpronomen bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im April

Im April 2025 stehen für Gery’s + Tary’s Favourites

zwei Sendetermine zur Verfügung

auf UKW und im Internet Livestream.

Die Idee, Lieder mit was Grammatischem im Titel aufzuschreiben,

führte zu einer ziemlich komplexen Liste.

Für die Favourites jetzt im April habe ich Lieder mit Personalpronomen im Titel ausgesucht.

Pro Sendestunde gibt es nun jeweils ein Lied

mit einem ich, du, er, sie, es, wir, ihr oder sie im Titel.

Die Themen der Lieder sind dabei äußerst vielseitig und aktuell.

Sendung 1 Lieder mit Personalpronomen, Teil 1

am Montag, 28. April 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Empire Of The Sun, Ten Sharp, Rosenstolz, u.v.m.



Sendung 2 Lieder mit Personalpronomen, Teil 2

am Mittwoch, 30. April 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Avril Lavigne, Louis Tomlinson, Peter Cornelius, u.v.m..

Wunschbox im April

Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft

am Mittwoch, 30. April 2025 22:00 bis 24:00 Uhr



die mittlerweile einunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.

Da gibts eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr

im Internet Livestream.

Die Wunschbox wird wiederholt …

am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr

auf DAB+ und im Internet Livestream

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 18:00 Uhr

im Internet Livestream



Die Favourites und die Wunschbox kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery