1. Mai – kommt zum LORA-Stand am Marienplatz / Kaufingerstraße!

Der 1. Mai steht wieder vor der Tür! Der Tag der Arbeit ist für Gewerkschaften und linke Bewegungen ein wichtiger und echter Feiertag – so auch für LORA. Deshalb sind wir wie jedes Jahr wieder mit einem Stand am Marienplatz vertreten und präsentieren unser Freies Radio der engagierten Zivilgesellschaft in München.

Kommt zu uns an den LORA-Stand, der voraussichtlich in der Kaufingerstraße stehen wird. Ab 11 Uhr sind LORA-Aktive vor Ort, geben Tipps zum Programm und freuen sich auf den Austausch mit euch.