Stoppt Gas-Bohrungen!” : Kundgebung im oberbayerischen Reichling am Samstag, den 3. Mai

„Fridays for Reichling“ steht an Bus, vor dem wir uns zur Abfahrt versammeln. Es geht zur Protestdemo gegen die geplanten Gasbohrungen im oberbayerischen Reichling, in der Gegend des Ammersees. Aufgerufen haben dazu neben Fridays for Future der Bund Naturschutz, Greenpeace, Protect the Planet und die örtliche Bürgerinitiative.

Treffpunkt im Ort ist der Platz vor der Kirche. Nach dem Kirchengeläut ging’s dann los.

Die geplante Groß-Demo gegen die geplanten Gasbohrungen im oberbayerischen Reichling sorgte schon im Vorfeld für Ärger. So bezeichnete der dortige Bürgermeister Johannes Hintersberger die Demonstrationsteilnehmer als Terroristen. Sie haben richtig gehört.

Stoppt die Gasbohrungen!

Zur Einführung hören wir Saskia von Greenpeace Bayern.

Nach Schätzung des Autors gingen rund 800 Teilnehmer von der St. Nikolaus-Kirche zum Bohr-Areal. Die Veranstalter sprachen von 1200, die Polizei von nur 600. Die Bewohner standen Spalier oder sahen von ihren Gartenstühlen zu. „Jetzt und hier nach Gas bohren zu wollen, ist ein schwerwiegender klimapolitischer Fehler”, sagt Franziska Wild von Fridays for Future Bayern. „Jede neue Gas-Förderung beschleunigt die Erderhitzung. Das gilt für die geplante Bohrung in Reichling, aber auch für jedes andere neue Gas-Projekt in Deutschland und weltweit.“ Darauf ging auch der nächste Redner auf der Kundgebung am Bohrplatz ein: Kasimir Buhr vom Bund Naturschutz.

Auf dem Gebiet der oberbayerischen Gemeinde Reichling werden direkt neben einem Trinkwasser- und FFH-Schutzgebiet für Fauna und Flora bis zu 500 Millionen Kubikmeter Erdgas in 3000 Meter Tiefe vermutet. Allerdings reicht die gesamte Menge nur dazu aus, um Bayern für schlappe 2 Wochen mit Gas zu versorgen. Die ganze Aufregung für 2 Wochen Gas!

Zum Abschluss hören Sie noch Jana von Protect the Planet.

Redakteur: Walter Heindl