RIBER ORÉ bei Bajo el Cielo de América Latina – 15.05. ab 22:10 Uhr

Am Donnerstag, den 15.05.2025, ab 22:10 Uhr wird der peruanische Gitarrist RIBER ORÉ in der Sendung Bajo el Cielo de América Latina zu Gast sein.

„Die peruanische Gitarre berührt wieder mit ihrem Händen den Himmel“

Der Sendungsverantwortlich Rolando Esteban Naupari freut sich besonders auf das Interview und hat hier eine kleine Beschreibung seines Gastes für die Hörer vorbereitet:

Als außergewöhnlicher Lehrer und Künstler verbindet Riber Oré die Tradition der Ayacucho-Gitarre mit den Einflüssen der Weltmusik. Soweit bekannt, hat ORE andine Wurzeln, genauer gesagt aus Ayacucho-Huanta; sein Stil vereint und ergänzt auf meisterhafte Weise das andine Erbe mit anderen Stilen wie Jazz, klassischer Musik und der spanischen Gitarrenmusik.

Die Kunst von RIBER ORE lässt sich nicht in bestimmte Stereotypen einordnen, denn was ihn auszeichnet, ist gerade seine meisterhafte Interpretation von Themen unterschiedlichster kultureller Herkunft. ORE stellt sein Genie und seine umfassende musikalische Kultur unter Beweis, indem er nicht nur Lieder aus Ayacucho, Huancayo, Puno oder Ancash spielt, sondern mit der gleichen meisterhaften Qualität auch Walzer, Marineras, klassische Musik, Rock, Melodien an der Grenze zu Jazz und Fusion usw. aus seinen Händen fließen lässt. Kurz gesagt – seine Musik ist universal.

Es stimmt, dass ihm dieses Profil eine Menge Kritik und wenig großzügige Kommentare von Leuten eingebracht hat, die nicht verstehen, dass wir es hier mit einem internationalen Gitarrentalent zu tun haben und nicht nur mit einem Kultivierenden der traditionellen peruanischen Musik.

Riber ORE ist ein junger Mann, der gerade erst beginnt, den Erfolg zu ernten, den er verdient. Wir glauben, dass ihm eine erfolgreiche Zukunft bevorsteht, die vielleicht noch bewundernswerter ist als die der großen Ikonen der peruanischen und internationalen Gitarre.

Also schalten Sie am Donnerstag, den 15.05.2025, um 22:10 Uhr ein und überzeugen Sie sich selbst.