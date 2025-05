Demorunner gesucht!

Du bist sowieso auf jeder Demonstration ganz vorne mit dabei – nach der Demo ist vor der Demo? Außerdem hast du Interesse an unabhängigen kollektiven Strukturen, die sich klar vom kommerziellen Mainstream abheben? Dann hilf uns, Inhalte auch über Veranstaltungen und Demonstrationen hinweg zu verbreiten! Durch deine Aufnahmen machen wir Forderungen und aktivistisches Engagement zugänglich für Alle!

Wir? Das sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen von LORA München, die dir vielleicht schon mit Mikro in der Hand auf kapitalismuskritischen, feministischen, antifaschistischen, gewerkschaftlichen und vielen anderen Veranstaltungen oder Demonstrationen begegnet sind.

Was genau wir suchen? Eine politisch aktive Person, die sich mit LORA Mik in der Hosentasche zu verschiedenen Veranstaltungen und Demonstrationen in ganz München begibt. Egal, ob du schüchtern bist oder gerne auf Leute zugehst – jeder Mitschnitt von Kundgebungen, Podiumsdiskussionen etc. ist interessant für uns. Du kannst Leute vor Ort zu ihren Motiven, Einstellungen und Forderungen befragen und Stimmungsbilder generieren, oder aber einfach an der Veranstaltung teilnehmen und interessante Aspekte für LORA mitschneiden.

Möglich ist das Engagement an allen Wochentagen, prinzipiell immer dann, wenn eine für dich (und unsere Hörer*innen) interessante Veranstaltung ansteht. Gern unregelmäßig oder verbindlich, du entscheidest!

Was wir dir bieten? Als Teil unseres Kollektivs laden wir dich ein, LORA München nach deinen Kapazitäten frei mitzugestalten und bürgerschaftliches Engagement im Radio und darüber hinaus hautnah kennenzulernen. Neben einem Ehrenamtsnachweis kannst du an Workshops, mehrtägigen Veranstaltungen, wie dem BFR (Bund freier Radios)-Kongress oder dem Radiocamp (Festival aus der freien Radioszene) teilnehmen und deine Themen auf unserer Plattform verorten. Außerdem ist LORA ein Knotenpunkt für kulturell und politisch Aktive in München und darüber hinaus. Du hast die Möglichkeit, deine eigenen Perspektiven zu erweitern, dich mit anderen zu vernetzen und auszutauschen und aktiv an politischen Bildungsprozessen mitzuwirken. Falls du dein Ehrenamt bei uns vertiefen möchtest, kannst du aus einer Bandbreite an Aufgaben und Ämtern wählen und so ganz nach deinen Bedürfnissen den Grad an Verantwortungsübernahme variieren.

Neugierig? Dann melde Dich telefonisch/per E-Mail oder komm einfach vorbei – wir freuen uns auf Dich!

Dein Team von LORA München,

deinem freien Radio für München

Schwanthalerstr. 81, 80336 München

E-Mail: buero@lora924.de

Telefon: (089) 480 28 51