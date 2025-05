Die vergangene Radsternfahrt des ADFC in München

„Die ADFC-Radsternfahrt am gestrigen 18. Mai 2025 stand unter dem Motto: „Einfach aufsteigen, sicher ankommen – Radinfrastruktur in Autobahn-Qualität“ und fordert eine echte Verkehrswende. Gemeinsam mit dem Bündnis Radentscheid München ging es um breite, sichere, komfortable Wege, klare Wegweisung, zügige Führung, gute Wartung – all das, was für den Autoverkehr längst selbstverständlich ist. Denn: Autobahnen stehen symbolisch für die Dominanz und Bevorzugung des Autoverkehrs!“

Die Radler wollten über die Autobahn A96 in die Innenstadt fahren. Das Kreisverwaltungsreferat wollte das nicht und bot stattdessen ein Teilstück der A95 an. Am Ende entschied das Verwaltungsgericht im Sinne des Kreisverwaltungsreferats.

Gestern waren laut Veranstalter rund 16 000 unterwegs. Hören sie nun eine kleine Reportage mit Mitschnitten von Fabian Ekstedt und Tobias Heinzelmann.

Ein Zusammenschnitt von Walter Heindl – 19.05.2025 – 08:40 Minuten