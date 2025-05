Verdichtet #4: Medien- und Glücksspielsucht – Teil 1

Zu Gast im Studio sind unsere Expertinnen Anne Krüger und Riccarda Swart. Anne – Sozialpädagogin (B.A.), Sozialtherapeutin Sucht DRV (TP) Psychologie (M.Sc.) – arbeitet in der Beratungsstelle in Freising. Sie ist Expertin für Mediensucht und Mediennutzung. Riccarda – Sozialarbeiterin (B.A.), Suchttherapeutin i.A. – arbeitet in der Beratungsstelle in Pfaffenhofen. Dort ist sie Ansprechpartnerin bei der Fachstelle für Glücksspielsucht für Betroffene und Angehörige mit glücksspielbezogenen Störungen und allen Fragen rund um das Thema Glücksspielsucht.

Foto Prop e.V.: von links nach rechts: Teresa Zielske, Anne Krüger, Philip Gürtler und Riccarda Swart