Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ Ende Mai 2025 – Veranstaltungen in München

Auch in diesem Jahr ruft das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen der Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ vom 26. Mai bis 1. Juni 2025 dazu auf, Menschen zusammenzubringen, Begegnungen zu schaffen und über das Thema Einsamkeit zu sprechen. Das Aktionsthema dabei ist „Gemeinsam spielen“. Start dieser Aktionswoche bildet die Konferenz „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ des Kompetenznetz Einsamkeit in Berlin. Diese wird zusätzlich online gestreamt und ist für jeden zugänglich.

Ich war von der Idee dieser Aktionswoche sofort begeistert, musste jedoch nach wochenlanger Recherche feststellen, dass aufgrund fehlender Bekanntmachung fast keiner in München davon Bescheid wusste. Dies hat mich jedoch nicht davon abgehalten, an den Grundgedanken dieser Aktionswoche festzuhalten. Ich wollte zeigen, welche wunderbaren Menschen und Orte es in München gibt, die sich für eine Gemeinschaft einsetzten und es ermöglichen, aus der Einsamkeit herauszukommen. In dieser Sendung werden nun Veranstaltungen in München vorgestellt, die Ende Mai zur ungefähren Zeit der Aktionswoche stattfinden. Freuen Sie sich auf das Community Kitchen Café, das Alten- und Servicezentrums Westend, die Kulturinsel des Gasteig HP8, die LUISE und die Stadtbibliothek München.

Ganz viel Spaß beim Anhören und Ausprobieren!

-Anita Härle-



Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung bei LORA am 22.05.2025 – 49:54min

MUSIK

– „Never“ von MFG Anna Jukebox, Sanduna zu hören auf Spotify

– „Gemeinsam Einsam“ von Miriam Hanika

VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK:



-Community Kitchen Café

Gemeinsam Spielen von Mittwoch, den 28. Mai 2025 bis Sonntag, den 01. Juni 2025 jeweils von 14 und 16 Uhr



-Alten- und Servicezentrum Westend

1. Frauenfrühstück am Freitag, den 23. Mai 2025 um 09:30 Uhr

2. Bingo-Nachmittag am Mittwoch, den 28. Mai 2025 um 14 Uhr



-Kulturinsel beim Gasteig HP8

1. Urban Knitting mit „Wollewonne“ am Samstag, den 24. Mai 2025 um 14 Uhr

2. MoveFusion-Tanz dich fit! am Mittwoch, den 28. Mai 2025 um 18 Uhr



-LUISE Stadtteilkulturzentrum

1. DanceOn 60+ am Montag, den 26. Mai 2025 um 15 Uhr (oder auch im Guardini 90 „Tanz für alle-DanceAbility Tanztreff in Hadern“ am Samstag, den 31. Mai 2025 um 15 Uhr)

2. Dialogcafé Digital am Dienstag, den 27. Mai 2025 um 18 Uhr

3. Tanz inklusive! am Dienstag, den 27. Mai 2025 um 18 Uhr

4. Raum für Frauen am Dienstag, den 27. Mai um 19 Uhr

5. Pop UP Contact Jam am Mittwoch, den 28. Mai um 19 Uhr

6. Dialogcafé am Donnerstag, den 29. Mai 2025 um 18 Uhr

7. KlangKollektiv am Freitag, den 30. Mai 2025 um 18:30 Uhr



-Stadtbibliothek München

1. Gaming Monday in der Stadtbibliothek Motorama am Montag, den 26. Mai 2025 um 15:30 Uhr

2. Retro-Game Abend in der Stadtbibliothek Motorama am Montag, den 26. Mai 2025 um 17 Uhr

3. Verschiedene Sprachcafés in verschiedenen Bibliotheken