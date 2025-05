Folie vor Gesicht ist keine Schutzwaffe – entscheidet Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)

10 Jahre Rechtsstreit nach einer Anzeige wegen einer Plastik-Folie vor dem Gesicht. Genauer, es war eine Folie für einen Overhead-Projektor. Doch während Overhead-Projektoren auch 10 Jahre später noch bekannt sind, erinnern sich vermutlich nicht mehr allzu viele an die Schlagzeilen wegen der angeblichen passiven Bewaffnung des Aktivisten Benjamin Ruß, die schon damals Kopfschütteln auslösten. Am Dienstag, 20. Mai, war es endlich soweit – nach langem Rechtsweg in Deutschland wurde in Straßburg am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte das Urteil im Fall: Russ vs Deutschland gesprochen. Und Russ hat gewonnen. Wir haben einen Tag nach der Urteilsverkündung mit Benjamin Ruß sprechen können und ihn erstmal gebeten, uns den Fall nochmal zu schildern.

Interview von Fabian Ekstedt mit Benjamin Ruß – Erstausstrahlung 22.05.2025 – 10:02 Minuten