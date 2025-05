Die Bürgerinitiative „Haidhausen für Alle“ hat Anfang April eine Petition für die dauerhafte Einrichtung der Fußgängerzone Weißenburger Straße gestartet und im ersten Monat bereits über 2.000 Unterschriften gesammelt.

Wir sprachen mit Anja Foss von der Bürgerinitiative und wollten wissen warum sie sich gegründet haben und warum es nun diese Petition gibt.

Anja Foss, Bürgerinitiative Haidhausen, 8 min

Dass die Testphase der Fußgängerzone in der Weißenburgerstraße sowohl bei vielen direkten Anwohner:innen im Viertel als auch bei vielen Besucher*innen großen Anklang findet wird deutlich. Anja Foss von der Bürgerinitiative „Haidhausen für Alle“ sieht auch Möglichkeiten die Kritiker*innen zu überzeugen. Am Ende könnte ein guter Kompromiss stehen. Wer die Petition unterschreiben will kann das bei Openpetition Stichwort Haidhausen Fußgängerzone machen. Oder einfach zum Spielefest am kommenden Samstag zur Weißenburgerstraße gehen und direkt unterschreiben.