Weltpremiere der Single „Held“ bei Gery’s + Tary’s Favourites

Am 26. Mai 2025 gibt es bei Gery’s + Tary’s Favourites

eine Weltpremiere zu feiern (!)

auf UKW und im Internet Livestream.

Die schweizer Band Frag Nicht veröffentlicht am 26. Mai ihre neue Single „Held„.



Die Bandmitglieder sind Gast am Telefon in der Sendung Gery’s + Tary’s Favourites am 26. Mai,

und sie erzählen dann ein wenig aus der Bandgeschichte,

u.a. auch von den Schwierigkeiten während der Coronakrise.

Und wir spielen neben anderen Liedern von Frag Nicht

dann die Single „Held“ weltweit als erster Radiosender!

Also:

Sendung Portrait: Frag Nicht

am Montag, 26. Mai 2025, 16:00 bis 17:00 Uhr



Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

im Internet Livestream.



Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek



