Mama lernt Deutsch ist eine der vielen hauptsächlich von Ehrenamtlichen getragenen Initiativen, die Frauen unterschiedlicher Herkunft, das Ankommen in der deutschen Gesellschaft erleichtert. Es gibt materialgestützten und auch freien Deutschunterricht, das Sprechen, Lesen und Schreiben wird geübt – UND ganz wichtig, die mitgebrachten Kinder werden während ihre Mütter Deutsch lernen betreut, das sind ca 300 Mütter + Kinder an ca 30 unterschiedlichen Orten in München, gestemmt wird das Ganze von ca. 100 Ehrenamtlichen und der Orga. für die Riki Überreiteri, Kathrin Wilke und Gabi Keller zuständig sind.

www.mama-lernt-deutsch.de

Eine Initiative, die von der Stadt München gefördert wird.

ein Beitrag von Beate Stoelzel