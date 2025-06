Frauen*solidarität – Netze bauen

Bei der „Infobörse für Frauen* aus aller Welt“ in München präsentierten sich über 60 Initiativen und Organisationen, stellten ihre Aktivitäten, ihren Wirkungsbereich vor, Veranstalterin war der Verein für Fraueninteressen, organisiert wurde das Ganze vom Münchner Frauenforum, In dieser Sendung kommen 4 Initiativen zu Wort: Zu Hause gesund werden, Tusch, Beratung bei Trennung und Scheidung, amiga – career center for internationals und Mama spricht Deutsch.

www.fraueninteressen.de, www.zu-hause-gesund-werden.de, www.tusch.info/index.php?id=1, www.amiga-muenchen.de, www.mama-lernt-deutsch.de