Anti-Repressions Demo in Jena

Die Diskriminierung von Antifaschist*innen und die Gewalt von rechten Menschen auf marginalisierte Personen nimmt zu. Am Samstag, den 14. Juni fand in Jena die bundesweite Antirepressions Demo statt. Unser Reporter Mijo war vor Ort und hat ein Stimmungsbild erstellt. Danke an alle Aktivist*innen, die ihre Stimme nutzen, um für ein besseres Leben für Alle einzutreten. Wer sich in München solidarisch für Hanna und auch alle anderen von Repression betroffenen Personen einsetzen möchte, kann gerne z.B. zur Free Hanna Knastkundgebung am 22. Juni vor der Justizvollzugsanstalt in der Schwarzenbergerstraße in München kommen.

Reportage von Mijo – 16.06.2025 – 9,28 Min.