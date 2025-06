Palästina und die Madleen

Am Montag, den 09. Juni wurde das Freiheitsschiff Madleen – welches humanitäre Hilfsmittel nach Gaza bringen wollte – auf internationalem Gewässer illegal von Israel gekapert. Noch am gleichen Tag fanden abends europaweit Eilkundgebungen statt. Unser Reporter Mijo war in München vor Ort. Inzwischen wurden einige wenige Aktivist*innen – unter ihnen Greta Thunberg – in Richtung Heimatländer deportiert. Auf die Frage nach Gretas Wohlbefinden seit der Festnahme antwortete sie in ihrem ersten Interview (frei ins Deutsche übersetzt): „Ihre Bedingungen seien nichts im Gegensatz zu denen, unter denen Palästinenser*innen leiden.“ Das Augenmerk dürfe jetzt nicht auf den Aktivist*innen liegen sondern bei der Herbeiführung eines Waffenstillstands und der Beendigung des Genozids in Gaza.

Reportage von Mijo – 12.06.2025 – 10,08 Min.