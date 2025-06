Soundtrack zur Radl-Sternfahrt bei Gery’s + Tary’s Favourites

Die fünfstündige Live-Berichterstattung von Lora München von der Radl-Sternfahrt

am Sonntag, 18. Mai 2025 war ein voller Erfolg!

Da Lora München sonntags nur im Livestream zu hören ist,

gibt es in den Favourites im Juni und Juli eine Zusammenfassung

dieses großartigen Ereignisses.

Im Juni 2025 haben Gery’s + Tary’s Favourites

zwei Sendetermine zur Verfügung auf UKW.



Es gibt also den

Soundtrack zur Radl-Sternfahrt, Teil 1

am Montag, 23. Juni 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW und im Internet Livestream

eine Zusammenfassung der Stunde von 11 bis 12 Uhr:



Die Strecken von weiter weg sind schon gestartet,

wie z.B. von Rosenheim, Augsburg, Petershausen, Tutzing, Grafing, Freising, usw.



Plan: Zusammen mit den vier Münchner Strecken trifft man sich in der Leopoldstraße

und fährt dann über die Brienner Straße und Karolinenplatz zum Königsplatz

zur gemeinsamen Kundgebung um ca. 15:30 Uhr.



Im Sendestudio sind Fabian Ekstedt, Finn Wiens und Gerd Geißler (Gery).



Im ersten Teil gibt es erste Teilnehmerzahlen und

Kurzberichte von den Strecken und Grußworte und …

Musik von Queen, Svenson, Ringsgwandl, H-Blockx u.v-m.

und

Soundtrack zur Radl-Sternfahrt, Teil 2

am Montag, 30. Juni 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW und im Internet Livestream

eine Zusammenfassung der Stunde von 12 bis 13 Uhr:

Die Strecken rollen auf München zu und sammeln dabei immer mehr Mitradelnde ein,

die Teilnehmerzahlen steigen stetig, die vier Münchner Strecken sind kurz vor dem Start.



Plan: Alle Strecken treffen sich dann in der Leopoldstraße und fahren dann

über die Brienner Straße und Karolinenplatz zum Königsplatz

zur gemeinsamen Kundgebung um ca. 15:30 Uhr.

Im Sendestudio sind Fabian Ekstedt, Finn Wiens und Gerd Geißler (Gery).



Im zweiten Teil gibt es Infos über die Teilnehmerzahlen und

Kurzberichte und Liveschaltungen von den Strecken, verschiedene Grußworte und …

Musik von Russ Ballard, Frag Nicht, Daft Punk, Herbert Grönemeyer, u.v.m.



Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

jeweils nur im Internet Livestream.

Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek

(Kategorie „Alle Beiträge“ und „Musik ohne Heimatbezug“)



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören

wünscht

Gery

Vorschau: Nächste Wunschbox im Juli 2025

am Mittwoch, 30. Juli 2025 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die nächste Ausgabe der Wunschbox.

Da spielen wir Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Merci.