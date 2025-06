Demonstratiom gegen den ersten bundesweiten Veteranentag

Das antimilitaristische Bündnis in Berlin hat am Sonntag mit einer Demonstration auf den ersten bundesweiten Veteranentag reagiert. Auch in anderen Städten wurden Stimmen gegen Militarisierung laut. Unter dem Slogan ‚Wir feiern eure Kriege nicht‘ positionierten sich die Teilnehmer*innen der Demo klar gegen Aufrüstung, Militarisierung und Imperialismus, für internationale Solidarität, Frieden und ein würdevolles Leben. Unsere Reporterin Lisi war für uns vor Ort.

Der nächste Austausch zu antimilitaristischen Strategien und Perspektiven unter dem Titel ‚Krieg dem Krieg‘ findet am 26. Juli in Köln statt.