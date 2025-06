Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit zu Pro-Choice und dem Ostermarsch

Sophie Ira und Silvia Schwarz von der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit berichten vom antifeministischen „Marsch fürs Leben“ in München und der kraftvollen Gegendemonstration des Pro-Choice-Bündnisses. Der diesjährige Ostermarsch am Marienplatz stand unter dem Motto „Friedensfähig statt kriegstüchtig“ und setzte ein starkes Zeichen für Frieden, Abrüstung und Diplomatie. Am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Faschismus fand das Münchner Friedensbündnis klare Worte gegen das Vergessen und für eine friedliche Erinnerungskultur. Thomas Rödel von der DFG-VK warnt in einem weiteren Beitrag vor der geplanten Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Monika Seiler erinnert an 80 Jahre Atombomben und das anhaltende Grauen nuklearer Bedrohung. Zum Abschluss feiert die Internationale Frauenliga 110 Jahre mit einem Geburtstagsgruß der Vorständinnen Johanna Braun und Mariana Lechterbeck.

Sendung der IFFF vom 02.06.2025 – Länge: 38:06 Min.