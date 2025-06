Interview mit Dr. Christian Scharpf

Dr. Christian Scharpf ist neuer Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft in der Landeshauptstadt München. Er nahm sich Zeit für ein ausführliches Interview. Was hat er sich in dem neuen Job vorgenommen: Kann München als Boom-Town mit wachsender wirtschaftlicher Attraktivität eine lebenswerte Stadt bleiben? Auch für Menschen mit geringen bis mittleren Einkommen? Sollte nicht langsam mal Schluss mit dem ewigen Wachstum sein? Diese und andere Fragen stellten wir dem neuen Referenten für Arbeit und Wirtschaft Christian Scharpf.

Im weiteren Verlauf geht es um die klammen Kassen der Kommunen was auch zu Kürzungen beim Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungspogramm führt. Ebenso fehlt es an Wohnungen und der Ausbau des Öffentliche Nahverkehr geht nur schleppend voran. Kann eine Olympiabewerbung – wie uns z. Z. viele Politiker*innen weismachen wollen – eine großen Schub im Wohnungs- und U-Bahn Bau bringen? Auch das wollten wir von Dr. Christian Scharpf wissen. und ganz zum Schluss geht es auch noch um das Münchner Oktoberfest.

Der Beitrag wurde in vier Teilen im LORA Magazin gesendet – hier ist er in voller Länge.