Platz für Frauen* im Kunstbetrieb?!

Eine Sendung, in der die Frage: Platz für Frauen* im Kunstbetreib?! von unterschiedlichen Akteur*innen beantwortet wird.

Von der Direktorin des Neuen Museums für Kunst und Design Nürnberg Simone Schimpf sowie der Kuratorin der Sammlung Goetz München Cornelia Gockel, beide in einem Gespräch kurz vor der Eröffnung der Ausstellung Pippilotti Rist und Yayoi Kusama in Nürnberg, eine Kooperation beider Institutionen.

Von den Künstlerinnen Alžběta Müller, Jutta Pielenz und Ragna Zeit-Wolfrum und von einem weiblichen Mitglied des Münchner Kollektivs Raumfragen, die im Augenblick im Kunstbau des Lenbachhauses in einem Open Space Materialien und Anleitung zur Raumgestaltung anbieten, ein Raum mit Platz für neue Erfahrungen.

Dazu Musik aufgeführt von Studierenden der Musikhochschule München.

Eine Sendung von Beate Stoelzel