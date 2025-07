Die Beschäftigten bei Freien Trägern sollen keine Lohnerhöhung erhalten. In unsere Serie, über betroffenen Vereine und Initiativen, die von den Kürzungen der Stadt München betroffen sind, setzen wir mit dem Verein H-Team e.V. fort. Wir baten Wedigo von Wedel, einer der drei Vorstände des sozialen und gemeinnützigen Vereins H-TEAM e.V. Wir wollten als erstes Wissen, was das H-Team eigentlich genau ist und welche Angebote sich dahinter verbergen.

Sendung der ver.di Frauen, H-Team – Länge: 11:05 Min.

Auch das H-Team trifft es ziemlich hart, dass die Stadt nun die von ver.di ausgehandelten Lohnerhöhungen von 3% nicht refinanziert. Die Geschäftsführung hat noch keine Lösung für das Problem gefunden, wie sie tariftreu bleiben können und bestimmte Bereich nicht defizitär werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt, meinte Wedigo von Wedel, einer der drei Vorstände vom Verein. Vielleicht denkt der Stadtrat ja noch um.

Seit dem 1. Juli ist das Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Kraft getreten. Nachhaltige Strukturen auf Bundesebene sollen dazu beitragen, sexuellen Kindesmissbrauch gezielt zu bekämpfen, systematisch aufzuarbeiten und zu verhindern. Mit dem Gesetz soll der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch verbessert werden. Strukturen, die dazu beitragen, sexuelle Gewalt zu verhindern, werden gestärkt. In München setzt sich seit über 30 Jahren der Verein AMYNA e.V. in allen Arbeitsbereichen für den Schutz von Mädchen* und Jungen* vor sexueller Gewalt ein. Wie sie das tun, wollten wir von Yvonne Oeffling, der Leiterin des Projektes wissen.

Sendung der ver.di Frauen, Amyna – Länge: 12:24 Min.

Kein Kind kann sich alleine schützen! Deshalb richtet sich das Angebot von Amyna ausschließlich an Erwachsene, die für Kinder Verantwortung tragen. Wir unterstützen auf diesem Weg Mädchen* und Jungen* vor sexuellem Missbrauch und sexuellen Grenzüberschreitungen, sagt die Leiterin des Projekts Yvonne Oeffling. Es ist fatal, dass die Stadt mit ihren Kürzungen im Sozialen Bereich diese Angebote gefährdet.

Und zum Abschluss haben wir für Sie noch einen tollen Tipp. Der 3. Sendlinger Bilderfries wird am Freitag eröffnet. 49 Sendlinger Künstlerinnen stellen ihre Bilder vor. Das Motto ist diesmal: Ist das wichtig? Brauch‘ ich das? Muss das jetzt sein? Was ist im Leben wirklich wichtig? Unsere Kollegin war heute früh in der Sendlinger Kulturschmiede und sprach mit Künstlerinnen sowie mit einer der Organisatorinnen Dorothea Knodt, wie es zum Thema kam und was die Sendlingerinnen erwartet.

Sendung der ver.di Frauen. Sendlinger Bilderfries – Länge: 6:56 Min.

Und das Ergebnis der Hängung der Ausstellung „Ist das wichtig?“ – Brauch‘ ich das? Muss das jetzt sein? Was ist im Leben wirklich wichtig?“ kann dann ab Freitag ,den 4. Juli ab 19 Uhr in der Sendlinger Kulturschmiede in der Daiserstraße 22 angeschaut werden.

Vernissage: Freitag, 4.7.25, 19 Uhr;

Finissage: Dienstag, 29.7.25, 19 Uhr

Sonntagscafé: Sonntag, 13.7.25;

Künstler*innenführungen: Donnerstag, 17.7. und Mittwoch, 23.7.25

Öffnungszeiten: Mi/Do : 17 bis 20 Uhr und Sa/So : 16 bis 19 Uhr