Der 3. Sendlinger Bilderfries wird am Freitag eröffnet. 49 Sendlinger Künstlerinnen stellen ihre Bilder vor. Das Motto ist diesmal: Ist das wichtig? Brauch‘ ich das? Muss das jetzt sein? Was ist im Leben wirklich wichtig? Unsere Kollegin war heute früh in der Sendlinger Kulturschmiede und sprach mit Künstlerinnen sowie mit einer der Organisatorinnen Dorothea Knodt, wie es zum Thema kam und was die Sendlingerinnen erwartet.

Sendung der ver.di Frauen. Sendlinger Bilderfries – Länge: 6:56 Min.

Und das Ergebnis der Hängung der Ausstellung „Ist das wichtig?“ – Brauch‘ ich das? Muss das jetzt sein? Was ist im Leben wirklich wichtig?“ kann dann ab Freitag ,den 4. Juli ab 19 Uhr in der Sendlinger Kulturschmiede in der Daiserstraße 22 angeschaut werden.

Vernissage: Freitag, 4.7.25, 19 Uhr;