Lange Nacht der Neuen Dramatik – die Münchner Kammerspiele

Am 5.7., in der langen Nacht der Neuen Dramatik, wurden vier Texte junger Theaterautor*innen vom Ensemble der Münchner Kammerspiele szenisch umgesetzt, auf die Bühne gebracht. Es ging dabei auch um zwei Preisverleihungen: den Internationalen Preis der Edith-und-Werner-Rieder-Stiftung, vergeben von einer Jury und einen Publikumspreis.

Diese Sendung beinhaltet Impressionen von dieser Langen Nacht, ein Interview mit Lennart Kos, dem Jurypreisträger und eines mit Marie-Christin Jannsen auch über ihre Motivation für das Theater zu schreiben. Am Ende der Sendung ein Ausblick auf die Spielzeit 25/26 der Kammerspiele.

Ein Beitrag von Beate Stoelzel