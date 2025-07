Olympia in München – Fluch oder Segen?

Olympia in München? Die Euphorie ist groß: Sowohl die Mehrheit des Münchner Stadtrats als auch die meisten Medien träumen sich schon jetzt in die Spiele von, na ja, 2036, 40 oder gar 44. Dabei geht es erst mal darum, ob die Münchner:innen am 26. Oktober in einem Ratsentscheid das auch so sehen. Wenn ja, dann kommt es in einem zweiten Schritt zum Duell mit Berlin, Hamburg und dem Bündnis Rhein/Ruhr, wer sich nun offiziell beim Internationalen Olympischen Komitee um die Ausrichtung bewerben kann.

Der Verkehrsclub Deutschland, Kreisverband München hatte am 8. Juli 2025 zu einer Debatte um die Olympia-Bewerbung eingeladen. Florian Kaiser, politischer Referent beim BUND Naturschutz in Bayern war schon 2015 an der erfolgreichen Kampagne gegen die Olympia-Bewerbung in Hamburg beteiligt. In seinem Impulsvortrag setzt er sich mit den Auswirkungen Olympischer Spiele auf München auseinander. Ausschnitte davon hören Sie hier. Als Erstes erklärt Florian Kaiser, was das IOC eigentlich ist und welche Rolle es spielt.