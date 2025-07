In der heutigen Folge der Reihe „Westend-Perspektiven“ nehmen wir die Gastronomie unter die Lupe. Was hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten? Welche kulinarischen Trends prägen das Viertel? Und was heißt das für die Bewohner:innen mit prallen oder weniger gut gefüllten Geldbeuteln? Wir sprechen mit Sarah Seeßlen-Kozumplik über die Gastro-Szene im Stadtteil. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses Kultur und Integration im Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe. Außerdem kommen Anwohner:innen zu Wort.

Westend-Perspektiven. Folge 5. Gastronomie – Länge: 10:51 Min.