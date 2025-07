Ankündigung: „Von Fremden zu Freunden – Gespräche über echte Verbundenheit“ am Do, den 24.07.25 um 17 Uhr

Kennst du das? Du hast etwas total Schönes erlebt und möchtest dieses Erlebnis unbedingt mit Freunden teilen? Aber du merkst, da sind keine?!

Oder. Du hast etwas sehr Trauriges erlebt, vielleicht sogar jemanden verloren, und merkst, über so tiefe Themen kannst du mit deinen bisherigen Freunden nicht reden, da es bisher eher um alltägliche Dinge wie Arbeit oder Aktivitäten bei euch ging?

Dann bist du bei der Sendung „Von Fremden zu Freunden – Gespräche über echte Verbundenheit“ genau richtig. Wir sprechen in dieser Sendung am Donnerstag, den 24. Juli 2025 ab 17 Uhr darüber, was es braucht, um überhaupt auf neue Leute zu zugehen, wo wir neue Leute in München treffen können und wie es einem leichter fällt, eine tiefere Verbindung zu anderen herzustellen.

Der erste Gesprächspartner ist der Psychotherapeut und Autor des Buches „Freundschaft: beginnen, verbessern, gestalten“ Dr. Wolfgang Krüger. Er beschreibt die verschiedenen Typen von Freundschaften und erzählt darüber, was es uns erleichtert, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen.



Im Anschluss stellt Lilia Jäger „Hey Soulmate – Speed Dating für Freundinnen“ vor. Hier hat man ab sofort die Chance einmal monatlich in München in entspannter Atmosphäre neue Freundinnen kennenzulernen.

Außerdem erzählen Judith Büchl und Marta Bielik unter anderem über ihren Workshop „Social Skills – Wie man tiefe menschliche Verbindungen aufbaut“, sie näheren sich den Begriffen dritter und vierter Ort an und welche Chancen diese für neue und bestehende Kontakte bieten.



Zum Schluss hat LORA-Redakteurin Anita mit ihrem Kollegen David das Karten-Set von beherzt „90 Fragen, die verbinden“ ausprobiert. Sie wollten wissen, ob sie sich nach all der Jahre des Zusammenarbeitens nun auf einer anderen, tieferen Ebene kennenlernen können.