Keine Macht für Niemand – Pop und Politik in Deutschland

Pop&Politik, Sendung am Dienstag, 29. Juli 2025 um 16 Uhr

Wenn der Sendungstitel Pop&Politik schon mal als Buchuntertitel vorkommt, muß dieses lohnenswerte Werk natürlich hier in der gleichnamigen Sendungsreihe vorgestellt werden. Eine Buchvorstellung in der Sendung von Michael Niggel mit vielen Hörbeispielen und dem Autor Markus S. Kleiner:

Popmusik als Spiegel der Gesellschaft – Zeitgeschichte, Protestkultur und Popmusik

»Das Ganze ist sehr umfangreich, sehr bildend, aber auch sehr unterhaltsam und aus einer dezidiert kritisch linken Perspektive heraus geschrieben.«

(Jan Müller, Reflektor)

Marcus S. Kleiner, geb. 1973, ist Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der SRH University of Applied Sciences Berlin. Er hat zu zahlreichen popkulturellen und politischen Themen publiziert und tritt als Medienexperte regelmäßig in Fernsehen und Radio auf. Bei Reclam erschien von ihm zuletzt Bruce Springsteen. 100 Seiten.