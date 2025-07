40 Jahre Weltladen München, Entwicklungszusammenarbeit unter Druck – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ – Teil 4

In der vierten Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir folgende Themen vorbereitet:

40 Jahre Weltladen München in Haidhausen. Wir haben auf der Jubiläumsfeier vorbeigeschaut und von den Akteur*innen von damals und heute wissen wollen, wie das so war mit dem Fairen Handel in den 80ern und 90ern und wo der Faire Handel und die Weltladen-Bewegung heute stehen.



Geopolitische Umbrüche und wachsende Konflikte treffen auf schrumpfende Budgets in der Entwicklungszusammenarbeit: Die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes und die Welthungerhilfe haben den diesjährigen „Kompass 2025 – Zur Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik“ vorgestellt. Wir waren bei der Pressekonferenz dabei.