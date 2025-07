Kürzungen bei sozialen und arbeitsmarktpolitischen Trägern. Heute: IBPRo

IBPro gibt es seit 1990. Sie haben sich mal als Projektberatungsstelle gegründet, daher der Name Institut für Beratung und Projektentwicklung. Der Verein bietet mit seinem Bereich IBPro Sozialmanagement Weiterbildung und Beratung für gemeinnützige Vereine an, und bei IBPro Beruf und Familie werden Alleinerziehende und berufliche Wiedereinsteiger*innen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt unterstützt. IBPro hat auch noch einen Buchhaltungsservice, der nicht gefördert ist. Sie übernehmen für Projekte oder kleine gemeinnützige Vereine, wie z.B. Kitas und Elterninitiativen die Gehaltsabrechnung und z.T. auch die Finanzbuchhaltung. Uns interessierte vor allen Dingen wie sich die Kürzungen bei den Frauenprojekten auswirken, und wir wollten von der Geschäftsführerin Jessica Jahr wissen, was IBPro sonst noch anbietet, zum Beispiel beim Sozialmanagement.

IB Pro – Länge: 11:55 Min.