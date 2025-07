♦ ♦ ♦ ♦ ♦ WORTSENDUNG ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sendet am 4. Freitag um 17 Uhr im Sendefenster Außer der Reihe. Wiederholt wird die Sendung in DAB+ und im Livestream am darauf folgenden Montag um 6 Uhr und um 9 Uhr und nur im Livestream am Samstag um 7 Uhr und am Sonntag um 3 Uhr.

Eine expansive Konsumkultur breitet sich über den Globus aus. Der Materialismus verdrängt zunehmend Werte wie Zusammenhalt, Frieden und Naturverbundenheit. In der heutigen Welt gibt es Millionen von Krisen und durch die modernen Kommunikationswege kann man über fast jede davon Bescheid wissen, das kann schnell frustrierend sein. Doch steckt nicht den Kopf in den Sand! Zu jeder Krise gibt es nämlich auch eine Fülle von Lösungswegen und Menschen, die diese beschreiten. Wir sind nicht nur Opfer der Systeme, die uns umgeben, sondern auch Akteure.

Die Welt ist formbar und in jedem einzelnen Menschen steckt die Kraft etwas zu verändern.

In Welt-Bewegbar beleuchten wir Krisen, die die Welt bewegen, und ermächtigen unsere Hörerschaft, Teil der Lösungen zu sein.

Verantwortlicher Redakteur: Anton Jell