Altersarmut ist weiblich – Strategien gegen den Frust

Die Aussage über weibliche Altersarmut stimmt zu mindestens in finanzieller Hinsicht, wenn wir uns die Statistik über die erworbenen Altersbezüge nach der Berufstätigkeit ansehen. Aber es gibt such eine soziale Armut, eine Armut an menschlichen Kontakten und auch die kommt in dieser Sendung zur Sprache.

Meine Gesprächspartnerinnen sind:

Bettina Rumpler und Helene Filous von der Seniorenvertretung Münchens in Au-Haidhausen,

ein Ehrenamtlicher von der Tafel München,

einige der Omas gegen Rechts

Vera Käufl, die nach dem Tod ihres Lebensgefährten wieder ein neues Leben beginnt

Joachim Hayen und David Stoll vom Sozialreferat München, zuständig für Armutsbekämpfung

und

Hannah Lindczun, die für eine geringe Aufwandentschädigung ältere, meist demente Menschen betreut um dadurch ihre Grundsicherung aufzustocken.

Musik von Clara Sevivas aus Lissabon

Ein Beitrag von Beate Stoelzel