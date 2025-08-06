„Ökonomien des Krieges – Kulturen des Friedens“ …

… hieß eine Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing am 17. Mai. Diskutiert wurde der Kapitalismus als Wirtschaftsform, die eher Krieg als Frieden schafft. Und drei Mitwirkende hören Sie dazu in der nächsten Stunde. Christian Felber über werteorientierten Welthandel statt Handelskrieg. Adelheid Biesecker über vorsorgendes Wirtschaften statt Raubbau. Und Raul Zelik über die Gewalttätigkeit der Globalisierungsgeschichte. Als ein Extra am Schluss noch der Befreiungstheologe Ulrich Duchrow über religiöse Widerstandsbewegungen.

Eine Sendung von Renate Börger

Trotz alledem. Sendung vom 05.08.2025 – Länge: 57:47 Min.