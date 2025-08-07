Ist es nun ein „guter Deal“ – oder eher nicht?

Was erwarten die Menschen in Deutschland von den geplanten Zöllen um die 15%. Und wie wird es weiter gehn? Das alles wollten wir von Dr. Patrick Schreiner aus der Abteilung Wirtschaftspolitik von ver.di wissen.

Die Trumpsche Zollpolitik. Magazin vom 06.08.2025 – Länge: 10:44 Min.

Wie es mit dem freien Welthandel weitergeht, sieht Dr. Patrick Schreiner aus der Abteilung Wirtschaftspolitk von ver.di eher zwiegespalten. Es kann sein, dass nun ohne große Kritik z.B. Chlorhühnchen den europäischen Markt fluten, ebenso dass ökologisch sehr bedenkliches Gas und Öl geliefert wird. Wie sich die Zölle insgesamt auf die deutsche Wirtschaft auswirken ist noch nicht absehbar.