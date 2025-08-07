Do 07.08. – Nachtschiene bei LORA München

In der Nacht von Donnerstag, den 07. August auf Freitag, den 08. August entgleist die Nachtschiene auf LORA München! Im Livestream und auf DAB+ dürft ihr euch auf unkommerziellen und unkonventionellen Sound verschiedener DJs aus dem Münchener Raum freuen! Zum Nachhören gibt´s die verschiedenen Sets anschließend beim Autonomen Audio Kollektiv auf Soundcloud.

Line-Up:

00:00 Uhr – 01:00 Uhr: Exakt House, Techno, Psy-Tech

01:00 Uhr – 03:00 Uhr: Nadjia b2b The Monkey Funky WUT Kollektiv

03:00 Uhr – 04:30 Uhr: Sonalie Solar WUT Kollektiv

04:30 Uhr -05:00 Uhr: Sven Elektroklub

05:00 Uhr – 06:00 Uhr: Kassetka Breakbeat, Drum and Bass

