Do 07.08. – Nachtschiene bei LORA München

In der Nacht von Donnerstag, den 07. August auf Freitag, den 08. August entgleist die Nachtschiene auf LORA München! Im Livestream und auf DAB+ dürft ihr euch auf unkommerziellen und unkonventionellen Sound verschiedener DJs aus dem Münchener Raum freuen! Zum Nachhören gibt´s die verschiedenen Sets anschließend beim Autonomen Audio Kollektiv auf Soundcloud.
Line-Up:
00:00 Uhr – 01:00 Uhr: Exakt House, Techno, Psy-Tech
01:00 Uhr – 03:00 Uhr: Nadjia b2b The Monkey Funky WUT Kollektiv
03:00 Uhr – 04:30 Uhr: Sonalie Solar WUT Kollektiv
04:30 Uhr -05:00 Uhr: Sven Elektroklub
05:00 Uhr – 06:00 Uhr: Kassetka Breakbeat, Drum and Bass
