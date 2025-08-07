Entmietung eines Mietshauses in Untersendlung

Es sollen Boardinghäuser entstehen!

Die Landeshauptstadt München hat tatsächlich einen radikalen Kahlschlag genehmigt – alle Bäume aus dem Innenhof in Untersendling sollen weg. Es sollen Boardinghäuser entstehen. Wir berichteten letzte Woche ausführlich darüber. Die Abholzung konnte bislang verhindert werden. Inzwischen ist die Untere Baumschutzbehörde hat inzwischen ein Abholzungsverbot bis Oktober erteilt. Ein kleiner Aufschub, der hoffentlich genutzt werden kann den Bau der Häuser und die dafür notwendige Abholzung der alten Bäume zu verhindern. Der dahinter steckende Investor – die Palermo Estate 01 GmbH – ist ein knallhartes, profitorientiertes Investor.

Abholzung in Sendling Teil 1, 8:22 min

Abholzung in Sendling Teil 2, 10:23 min

Es wäre mal was, wenn die Stadt da noch umdenken täte. Denn so wird alles, was man im Jahr 2025 über nachhaltige und verantwortungsvolle Stadtplanung weiß, ignoriert und das Profitinteresse eines Investors bedient.

Die Anwohner*innen wollen sich das nicht bieten lassen. Auch wenn auf sie inzwischen enormer Druck ausgeübt wird, sogar mit dem Hinweis auf fristlose Kündigung des Mietvertrages wegen Aufwiegelei.

Die Mieter- und Nachbarschaftsinitiative LIN25 lädt ein zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung:

Mittwoch, 13. August 2025 von 18 bis 20 Uhr in den Räumen Alten- und Servicezentrums Sendling (ASZ Sendling), Daiserstr. 37, 81371 München

Es diskutieren:

Markus Lutz, Vorsitzender des Bezirksausschusses Sendling

Gerhard Metzger, Bündnis #ausspekuliert

Prof. Dr. Thomas Hinz, Sprecher von LIN25

Zu Beginn der Veranstaltung informiert die Initiative LIN25 über den derzeitigen Stand im Hinterhof.