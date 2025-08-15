– ist das Thema der heutigen Sendung der ver.di Frauen München.
Wir sprachen mit:
Claudius Blank, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr München, Jürgen Arnold und Sabine Seeberg von der Projektgruppe. Und live im Studio begrüßten wir:
Cosima von Kries und Franziska Schmailzl, zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
Am Ende der Sendung folgten noch Veranstaltungshinweise.
Frauen, Diversität und Inklusion bei der Freiwilligen Feuerwehr München
– ist das Thema der heutigen Sendung der ver.di Frauen München.
Antworten