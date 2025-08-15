Frauen, Diversität und Inklusion bei der Freiwilligen Feuerwehr München

15. August 2025 Bernd Alles zum Nachhören, Frauen, LGBTQIA*, Gleichberechtigung, München, Politik & Gesellschaft 0

Foto von Kai Butcher auf Unsplash

– ist das Thema der heutigen Sendung der ver.di Frauen München.
Wir sprachen mit:
Claudius Blank, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr München, Jürgen Arnold und Sabine Seeberg von der Projektgruppe. Und live im Studio begrüßten wir:
Cosima von Kries und Franziska Schmailzl, zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.
Am Ende der Sendung folgten noch Veranstaltungshinweise.

Sendung der ver.di Frauen vom 13.08.2025 – Länge: 51:53 Min.

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*