Frauen, Diversität und Inklusion bei der Freiwilligen Feuerwehr München

– ist das Thema der heutigen Sendung der ver.di Frauen München.

Wir sprachen mit:

Claudius Blank, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr München, Jürgen Arnold und Sabine Seeberg von der Projektgruppe. Und live im Studio begrüßten wir:

Cosima von Kries und Franziska Schmailzl, zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

Am Ende der Sendung folgten noch Veranstaltungshinweise.

Sendung der ver.di Frauen vom 13.08.2025 – Länge: 51:53 Min.