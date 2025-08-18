LORA Rocks

18. August 2025 Ulrich Seibert Kultur & Bildung, Musik 0

LORA Rocks
"Feuer" ©: Kummond auf pixabay.com "Brennende E-Gitarre in Flammen" von Marco Verch, via ccnull.de, CC-BY 2.0

Eine Sendereihe von und mit Ulrich Seibert
Sendung am Mittwoch, 27.8.2025 um 16:02 Uhr (UKW und Internet-Stream)
Wiederholungen am

  • Donnerstag, 28.8., 01:00 Uhr und 08:00 Uhr (DAB+ und Internet-Stream)
  • Samstag, 30.8., 23:00 (Internet-Stream)

(Rock-)Musik aus Polen

Ein Jahr lang LORA Rocks. Gut, es sind nur sechs Sendungen pro Jahr, aber eine Sache hatte ich mir von Anfang an vorgenommen und bislang nicht realisiert: Rock-Musik (oder verwandte Spielarten) aus anderen Ländern als denen des englischen und deutschen Sprachraums vorzustellen. Ist auch gar nicht so einfach für einen Deutschen ohne Bezug zu einem Land, denn Internet-Recherchen tendieren dazu, dass man nicht unbedingt Musiker*Innen oder Bands findet, die gute Mucke machen, sondern eher solche, die ein gutes Internet-Marketing betreiben. Also hab ich mir einen „Sachverständigen“ in die Sendung geholt, der über diesen Bezug verfügt. Da das erste Land, das ich vorstellen möchte, unser Nachbarland Polen ist, habe ich den im Landkreis FFB lebenden, polnisch-deutschen Gitarristen Dariusz „Saw“ Sawel in die Sendung eingeladen und er hat uns einige interessante Acts aus Polen mitgebracht.

Dariusz Sawel, polnisch-deutscher Gitarrist
(c) Privatsammlung Dariusz Sawel

Die Playlist der Sendung:

  • The Rock Project featuring Dariusz Sawel: Noodle Soup (Auszug)
  • Kashja Medjo (ebenfalls mit Dariusz Sawel an der Gitarre): Chaos
  • Marcin: Carmen – Habanera on One Guitar
  • Marcin: Moonlight Sonata on One Guitar
  • Kinga Głyk: Bass-Solo aus Who Cares
  • Kinga Głyk: Tears in Heaven
  • Lady Pank: Kryzysową narzeczoną
  • Kombi: Nasze Randez-Vous
  • Budka Suflera: Bal Wszystkich Świętych
  • Budka Suflera: Nie wierz nigdy kobiecie
Teaser zur Sendung LORA Rocks am 27.8.2025, 16:02 Uhr; Laufzeit: 29 Sekunden
Über Ulrich Seibert 65 Artikel
Redaktion "Die Diktatur des Monetariats"

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*