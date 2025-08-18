Eine Sendereihe von und mit Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 27.8.2025 um 16:02 Uhr (UKW und Internet-Stream)

Wiederholungen am

Donnerstag, 28.8., 01:00 Uhr und 08:00 Uhr (DAB+ und Internet-Stream)

Samstag, 30.8., 23:00 (Internet-Stream)

(Rock-)Musik aus Polen

Ein Jahr lang LORA Rocks. Gut, es sind nur sechs Sendungen pro Jahr, aber eine Sache hatte ich mir von Anfang an vorgenommen und bislang nicht realisiert: Rock-Musik (oder verwandte Spielarten) aus anderen Ländern als denen des englischen und deutschen Sprachraums vorzustellen. Ist auch gar nicht so einfach für einen Deutschen ohne Bezug zu einem Land, denn Internet-Recherchen tendieren dazu, dass man nicht unbedingt Musiker*Innen oder Bands findet, die gute Mucke machen, sondern eher solche, die ein gutes Internet-Marketing betreiben. Also hab ich mir einen „Sachverständigen“ in die Sendung geholt, der über diesen Bezug verfügt. Da das erste Land, das ich vorstellen möchte, unser Nachbarland Polen ist, habe ich den im Landkreis FFB lebenden, polnisch-deutschen Gitarristen Dariusz „Saw“ Sawel in die Sendung eingeladen und er hat uns einige interessante Acts aus Polen mitgebracht.

(c) Privatsammlung Dariusz Sawel

Die Playlist der Sendung:

The Rock Project featuring Dariusz Sawel: Noodle Soup (Auszug)

Kashja Medjo (ebenfalls mit Dariusz Sawel an der Gitarre): Chaos

Marcin: Carmen – Habanera on One Guitar

Marcin: Moonlight Sonata on One Guitar

Kinga Głyk: Bass-Solo aus Who Cares

Kinga Głyk: Tears in Heaven

Lady Pank: Kryzysową narzeczoną

Kombi: Nasze Randez-Vous

Budka Suflera: Bal Wszystkich Świętych

Budka Suflera: Nie wierz nigdy kobiecie