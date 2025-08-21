R.E.O. Speedwagon im Portrait bei Gery’s + Tary’s Favourites im August 2025

Im August haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites

nur eine Sendestunde zur Verfügung,

und daher gibt es diesmal wieder ein Portrait.

Das Portrait bei Gery’s + Tary’s Favourites handelt von einer Band,

die anfangs in ihrer Heimatstadt Champaign, Illinois

in Studentenkneipen die Hits anderer Bands spielte,

dann einen Plattenvertrag bekam

und dann Rock, Hard Rock und Psychodelic Rock (ein-) spielte.

Live war die Band heißbegehrt, ihre Gitarrenriffs wurden oft zum Training hergenommen.

Der ganz große Erfolg und Durchbruch gelang aber erst,

als sie mit Classic Rock und Rockballaden wie „Keep On Loving You“

in der ersten Hälfte der 1980er die Hitparaden stürmte.

Also:

Sendung Portrait: R.E.O. Speedwagon

am Montag, 25. August 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.



Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

nur im Internet Livestream.

In der LoRa Mediathek kann man die Favourites

7 Tage lang nach dem Sendetermin

nachhören oder sich als mp3 runterladen.

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery

Vorschau : Wunschbox im Oktober

Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft

am Mittwoch, 29. Oktober 2025 22:10 bis 24:00 Uhr



die mittlerweile dreiunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.

Da gibts eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com