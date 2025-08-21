R.E.O. Speedwagon im Portrait bei Gery’s + Tary’s Favourites im August 2025

Im August haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites
nur eine Sendestunde zur Verfügung,
und daher gibt es diesmal wieder ein Portrait.
Das Portrait bei Gery’s + Tary’s Favourites handelt von einer Band,
die anfangs in ihrer Heimatstadt Champaign, Illinois
in Studentenkneipen die Hits anderer Bands spielte,
dann einen Plattenvertrag bekam
und dann Rock, Hard Rock und Psychodelic Rock (ein-) spielte.
Live war die Band heißbegehrt, ihre Gitarrenriffs wurden oft zum Training hergenommen.
Der ganz große Erfolg und Durchbruch gelang aber erst,
als sie mit Classic Rock und Rockballaden wie „Keep On Loving You“
in der ersten Hälfte der 1980er die Hitparaden stürmte.
Also:
Sendung Portrait: R.E.O. Speedwagon
am Montag, 25. August 2025 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.
Die Favourites werden wiederholt …
in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und
am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.
und am darauffolgenden Wochenende
am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr
nur im Internet Livestream.
In der LoRa Mediathek kann man die Favourites
7 Tage lang nach dem Sendetermin
nachhören oder sich als mp3 runterladen.
Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de
am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com
Viel Spaß beim Zuhören wünscht
Vorschau : Wunschbox im Oktober
Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft
am Mittwoch, 29. Oktober 2025 22:10 bis 24:00 Uhr
die mittlerweile dreiunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.
Da gibts eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.
Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com
Antworten