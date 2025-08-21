Westend-Perspektiven. Folge 6 – der neue Wasserspielplatz

In unserer Reihe „Westend-Perspektiven“ widmen wir uns heute den Angeboten für Kinder und Jugendliche in einem der am dichtesten besiedelten Stadtteile Münchens. Dass gerade hier das Element Wasser eine, nun ja, tragende Rolle spielt, erscheint vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnlich – und ist doch ganz naheliegend.

Westend-Perspektiven. Beitrag des LORA-Magazins vom 21.08.2025 – Länge: 11:03 Min.

Nicht nur die Grünen sprechen sich für das Projekt „Nachbarschaftsviertel“ aus. Der Pilot dazu wurde allerdings erst mal ins nächste Jahr vertagt. Mal sehen, was da kommt oder eben auch nicht kommt … Mit Michael Schelle, dem Beauftragten für Kinder und Jugendliche im Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe, haben wir über den neuen Wasserspielplatz am Gollierplatz gesprochen und uns über weitere Angebote speziell für Jugendliche informiert. Darüber hinaus waren die Gefahren beim Überqueren von Kreuzungen im Viertel ein Thema, ebenso wie die Perspektiven für mehr Grünflächen und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung.