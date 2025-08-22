Gegen Gasbohrungen in Reichling

In Nymphenburg haben die Aktivist*innen der Gruppe „Extinction Rebellion“ auf den Bohrturm und die anstehenden Probegasbohrungen in Reichling aufmerksam gemacht. Mit einem nachgestellten Bohrturm auf einer Steininsel vor dem Nymphenburger Schloss haben sie protestiert.

Wir haben ein Interview mit Martin Ulm geführt. Was ist das Ziel der Protestaktion und wer soll mit der Aktion erreicht werden?

Gebauter Beitrag von Catherine Schirra – 15.08.2025 – 10:23